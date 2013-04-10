Сьогодні поляки вшановують пам’ять жертв Смоленської авіакатастрофи

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, заходи з нагоди цієї найтрагічнішої в історії країни катастрофи проводять представники офіційної влади та найбільшої опозиційної партії "Закон та справедливість" (PiS).

Прес-служба польського уряду повідомила, що прем'єр-міністр Дональд Туск сьогодні вранці поклав квіти до пам'ятника жертвам катастрофи на варшавському цвинтарі "Повонзкі".

"Вірю, що настане день, коли ця трагічна річниця не буде ділити поляків, і можна буде разом віддатися спільним роздумам та спільній молитві", - сказав глава уряду, якого цитує прес-служба.

Програма офіційних заходів передбачає проведення кількох Служб Божих та церемоній покладання квітів і запалення свічок в пам'ять про загиблих у містах Варшаві, Смоленську та Катині, в яких візьмуть участь представники польської влади.

Прес-служба Президента Польщі Броніслава Коморовського повідомила УНІАН, що він разом з дружиною та родичами загиблих у Смоленській катастрофі працівників президентської канцелярії взяв участь в Службі Божій, що пройшла у першій половині дня у каплиці канцелярії.

Окремі заходи організовує партія PiS, співзасновником якої був Л.Качинський та яку зараз очолює його рідний брат-близнюк Ярослав Качинський.

Серед запланованих партією заходів, співорганізаторами яких виступила низка громадських організацій та рухів, - виступи політиків у центрі Варшави біля Канцелярії Президента Польщі, трансляція засідання спеціальної групи польських депутатів, яка вивчала причини катастрофи, презентація різних відеоматеріалів на тему катастрофи, а також виступи артистів в пам'ять про загиблих.

Заходи, організовані опозиціонерами, триватимуть весь день та завершаться маршем від канцелярії Президента Польщі до будинку польського уряду, де відбудеться пікет.

Як повідомляв УНІАН, делегація польських високопосадовців на чолі з Президентом 10 квітня 2010 року летіла на заходи до 70-х роковин Катинської трагедії, яка вважається однією із найбільш трагічних сторінок в історії Польщі.

Президентський літак впав під час посадки в умовах туману в аеропорту російського міста Смоленськ.

Контрольована російською владою Міждержавна авіаціаційна комісія назвала причиною трагедії помилки пілотів, які нібито під тиском високопосадовців на борту намагалися посадити літак "за будь-яку ціну", бо Президент спізнювався на урочистості в Катині.

В офіційному польському звіті головною причиною катастрофи також названо помилки пілотів, через які вони опинилися занадто низько над землею, де зачепили крилом дерево, що привело до падіння літака на землю. Але водночас у звіті вказано на співвідповідальність російських диспетчерів, які, зокрема, подавали пілотам неправильні дані про місцезнаходження літака.

Політики PiS заявляють, що справжньою причиною катастрофи стали "два вибухи", які розламали крило літака та привели до падіння.