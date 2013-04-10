Вищий спецсуд залишив у силі другий вирок Луценку

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія суддів Вищого спецсуду.

Ухвала оголошувалася за відсутності Ю.Луценка та його захисника Ірини Луценко.

Як зазначається у рішенні, судом першої інстанції було прийнято рішення, що в діях Ю.Луценка, колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС Олега Павлєнова і Володимира Тарасенка вбачається злочинна недбалість, а тому помилкою є позиція захисту щодо доводів, наведених на користь засуджених.

Водночас адвокати зауважили, що сьогоднішнє рішення суду жодним чином не вплине на долю Ю.Луценка, оскільки вирок у цій справі було поглинено більш суворим попереднім вироком, за яким Ю.Луценка було засуджено до 4 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, Вищий спецсуд минулого тижня розпочав розгляд касаційної скарги Ю.Луценка на вирок у другій кримінальній справі. Цим вироком Печерський районний суд Києва у серпні 2012 року засудив екс-міністра до двох років обмеження волі, визнавши його винним у службовій недбалості при розслідуванні кримінальної справи про отруєння в 2004 році кандидата в Президенти В.Ющенка.

Зокрема, Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС В.Тарасенка і О.Павлєнова звинувачували у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння В.Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йшлося в обвинувальному висновку.

3 квітня Вищий спецсуд відхилив касацію Ю.Луценка у першій кримінальній справі, за якою його було засуджено до 4 років позбавлення волі за службові зловживання.

7 квітня Президент Віктор Янукович підписав указ про помилування Ю.Луценка, після чого екс-міністра було звільнено з колонії.

Як повідомляв УНІАН, Вищий спецсуд на минулому тижні розпочав розгляд касаційної скарги Ю.Луценка на вирок у другій кримінальній справі. Цим вироком Печерський районний суд Києва у серпні 2012 року засудив екс-міністра до двох років обмеження волі, визнавши його винним у службовій недбалості при розслідуванні кримінальної справи про отруєння в 2004 році кандидата в Президенти В.Ющенка.

Зокрема, Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС В.Тарасенка і О.Павлєнова звинувачували у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння В.Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йшлося в обвинувальному висновку.

Раніше, 3 квітня, Вищий спецсуд відхилив касацію Ю.Луценко в першій кримінальній справі, за якою його було засуджено до 4 років позбавлення волі за службові зловживання.

Водночас 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування Ю.Луценка, після чого екс-міністра було звільнено з колонії.