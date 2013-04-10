Вищий спецсуд залишив у силі другий вирок Луценку

11:08, 10 квітня 2013
Політика
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Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив у силі другий вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку, пов'язаний із розслідуванням справи про отруєння кандидата в Президенти Віктора Ющенка.

Луценки на суд не прийшли

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія суддів Вищого спецсуду.
Ухвала оголошувалася за відсутності Ю.Луценка та його захисника Ірини Луценко.

Як зазначається у рішенні, судом першої інстанції було прийнято рішення, що в діях Ю.Луценка, колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС Олега Павлєнова і Володимира Тарасенка вбачається злочинна недбалість, а тому помилкою є позиція захисту щодо доводів, наведених на користь засуджених.

Водночас адвокати зауважили, що сьогоднішнє рішення суду жодним чином не вплине на долю Ю.Луценка, оскільки вирок у цій справі було поглинено більш суворим попереднім вироком, за яким Ю.Луценка було засуджено до 4 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, Вищий спецсуд минулого тижня розпочав розгляд касаційної скарги Ю.Луценка на вирок у другій кримінальній справі. Цим вироком Печерський районний суд Києва у серпні 2012 року засудив екс-міністра до двох років обмеження волі, визнавши його винним у службовій недбалості при розслідуванні кримінальної справи про отруєння в 2004 році кандидата в Президенти В.Ющенка.

Зокрема, Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС В.Тарасенка і О.Павлєнова звинувачували у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння В.Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йшлося в обвинувальному висновку.

3 квітня Вищий спецсуд відхилив касацію Ю.Луценка у першій кримінальній справі, за якою його було засуджено до 4 років позбавлення волі за службові зловживання.

7 квітня Президент Віктор Янукович підписав указ про помилування Ю.Луценка, після чого екс-міністра було звільнено з колонії.

Як повідомляв УНІАН, Вищий спецсуд на минулому тижні розпочав розгляд касаційної скарги Ю.Луценка на вирок у другій кримінальній справі. Цим вироком Печерський районний суд Києва у серпні 2012 року засудив екс-міністра до двох років обмеження волі, визнавши його винним у службовій недбалості при розслідуванні кримінальної справи про отруєння в 2004 році кандидата в Президенти В.Ющенка.

Зокрема, Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС В.Тарасенка і О.Павлєнова звинувачували у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння В.Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йшлося в обвинувальному висновку.

Раніше, 3 квітня, Вищий спецсуд відхилив касацію Ю.Луценко в першій кримінальній справі, за якою його було засуджено до 4 років позбавлення волі за службові зловживання.

Водночас 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування Ю.Луценка, після чого екс-міністра було звільнено з колонії.

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