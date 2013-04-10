Південна Корея просить Китай і Росію допомогти стримати КНДР

"Уряд (Південної) Кореї шляхом тісної співпраці з Китаєм і Росією продовжує робити спроби переконати Північну Корею змінити свою позицію", - цитує агентство слова міністра закордонних справ Південної Кореї.

Як повідомляє РІА Новости, в ході свого виступу Юн Бен Се також зазначив єдність міжнародної спільноти в подоланні "провокаційних загроз з боку Північної Кореї".

Крім цього, як повідомлялося раніше, глава південнокорейського МЗС закликав країни-учасниці АСЕАН до "активної участі" у питанні вирішення проблеми на Корейському півострові. Відносини між КНДР і Південною Кореєю значно погіршилися за останній час. На початку квітня з'явилися припущення про те, що Північна Корея може здійснити тестовий пуск балістичної ракети середньої дальності типу "Мусудан".

Вважається, що дальність польоту такої ракети становить близько 3-4 тисяч кілометрів. Представники американської та південнокорейської розвідки вважають, що пуск ракети може бути здійснений у будь-який час, починаючи з 10 квітня. Крім цього, як повідомили в середу південнокорейські ЗМІ, Північна Корея може здійснити пуск відразу декількох ракет типу "Скад" і "Нодон" з різних майданчиків на території країни у разі невдалого пуску балістичних ракет типу "Мусудан".

КНДР оголосила себе ядерною державою у 2005 році, в 2006, в 2009 і 2012 роках провела підземні ядерні випробування, які викликали протести з боку міжнародного співтовариства. Рада Безпеки ООН прийняла резолюції з вимогою до КНДР припинити діяльність в ядерній сфері. Раніше в квітні влада КНДР оголосила про плани з відновлення робіт на підприємстві зі збагачення урану в Йонбені.