Мисливець за металобрухтом влаштував диверсію на Одеській залізниці

Про це УНІАН повідомили в секторі у зв'язках з громадськістю Управління МВС на Одеській залізниці.

За даними прес-служби, працівники лінійного відділу на станції Одеса-Головна УМВС України на Одеській залізниці встановили особу зловмисника, який пошкодив магістральні кабелі, що забезпечують рух потягів, чим викликав затримку руху 55-ти потягів на тривалий час.

«Повідомлення про те, що на перегоні ст. Чорноморська - ст. Буялик невідомі особи пошкодили кабелі засобів центру блокування руху на залізниці надійшло в чергову частину міліції о 01.40. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила розкопану п'ятиметрову траншею і 14 перерубаних магістральних кабелів», - повідомили в прес-службі.

Опитавши місцевих жителів, правоохоронці встановили, що спробу крадіжки кабелю і диверсію на залізниці вчинив 36-річний раніше судимий житель одного з сіл Іванівського району Одеської області.

Чоловік признався в здійсненні даного правопорушення, пояснивши свої дії тим, що планував вкрасти, на його думку, непрацюючі магістральні кабелі для подальшої здачі в пункт прийому брухту. За допомогою лопати і сокири він розкопав і перерубав кабелі, але побачивши, що відключилася вся сигналізація залізниці, втік з місця події.

Почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 277 «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів» КК України.