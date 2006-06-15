Порошенко обіцяє коаліцію до 24 червня

Народний депутат («Наша Україна») Петро ПОРОШЕНКО переконаний, що до 24 червня коаліція буде створена, але не уточнює, в якому форматі.

Як передає кореспондент УНИАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам П.ПОРОШЕНКО наголосив, що не бачить нічого страшного у проведенні консультацій з усіма політичними силами, в тому числі з Партією регіонів.

Він розповів, що у «Нашій Україні» сформована група, яка веде переговори з усіма політичними силами, і немає окремої переговорної групи для тих чи інших політичних сил.

П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що розповісти про хід переговорів можуть лише учасники цієї переговорної групи.

Також П.ПОРОШЕНКО зазначив, що якщо будуть переговори з іншими політичними силами, крім БЮТ і СПУ, то «Наша Україна» погодиться лише на прем’єра.

Він підкреслив, що він особисто висловлюється за ту коаліцію, яка б, нарешті, почала працювати на Україну.

Коментуючи вчорашню заяву лідера СПУ Олександра МОРОЗА про відмову від спікерства, П.ПОРОШЕНКО сказав, що може лише поаплодувати йому, оскільки він дуже вміло намагався «обміняти одну посаду на сотню». «Великий талант одну посаду конвертувати в сотню», - сказав представник “Нашої України”.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня лідер соціалістів Олександр МОРОЗ заявив, що СПУ готова відмовитися від посади голови Верховної Ради, але за умови пропорційного розподілу посад, зокрема посади генерального прокурора і посад в місцевих органах влади.