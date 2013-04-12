“Свобода” заявляє, що міліція погрожує кіровоградським перевізникам

Про це заявив голова Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олександр Ромащенко.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кіровоградської обласної організації ВО «Свобода», О.Ромащенко зазначив: “До протесту харків’ян планують долучитися також мешканці Кіровоградської області».

«З кіровоградськими перевізниками міліція та ДАІ вже провели «профілактичні бесіди». Їх погрожують позбавити ліцензій, якщо везтимуть протестувальників до Харкова. Окрім цього, за нашою інформацією, силовики проводять заходи з виявлення груп протестувальників, які планують брати участь в акціях”, - зазначає О.Ромащенко.