Харківська влада лякає транспортним колапсом через акцію опозиції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це заявив заступник Харківського міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігор Терехов.

«Ми займаємося не політикою, а міським господарством. І ми розуміємо, що в місті в цей час великі потоки транспорту, а ця акція перекриє центральну магістраль міста. Московський проспект у нас один із найнапруженіших: на ньому виїзд на чугуївсько-донецький напрямок, і саме в цей час автобуси й маршрутки виїжджають з міста. А інші люди навпаки - їдуть із заводської частині Харкова в центр, як раз у кінці робочої зміни. Крім того, з урахуванням того, що це п’ятниця і цього дня очікується гарна погода, багато харків’ян виїжджатимуть з міста», - сказав І.Терехов.

Начальник управління транспортної інфраструктури дорожнього руху Харківської міськради Євген Ляшенко також висловився проти проведення ходи «Вставай, Україно!» від площі Рози Люксембург до площі Руднєва по Московському проспекту.

«По цій ділянці проходить 28 автобусних маршрутів зі значною кількістю рухомого складу - близько 200 одиниць, а також чотири трамвайних. Крім того, по Московському проспекту проходить контактна мережа, яку в разі такої масштабної ходи доведеться відключити», - зазначив він.

У прес-службі міськради зауважили, що погоджувальна комісія міськради одностайно прийняла рішення звернутися до суду, щоб обмежити проведення акції протесту в частині ходи по проспекту Московському.

При цьому, зазначив І.Терехов, ніяких перешкод тому, щоб активісти опозиційних сил проводили мітинг на площі Рози Люксембург та площі Руднєва, не буде.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові загальнонаціональна акція протесту «Вставай, Україно!» запланована на п’ятницю, 12 квітня, та збігається із проведенням чергового засідання Київського районного суду міста у справі ЄЕСУ.

Хода учасників акції протесту на чолі з лідерами опозиції розпочнеться о 15:00 – за годину до початку судового засідання у справі ЄЕСУ. Колона має пройти від площі Рози Люксембург до площі Руднєва, де розташований Апеляційний суд Харківської області, в якому буде проходити судове засідання.

За попередніми даними, у акції візьмуть участь до 10 тисяч людей.

Заступник керівника Харківської міської організації ВО «Батьківщина» Микола Пахнін, коментуючи рішення Погоджувальної ради Харківської міської ради звернутися до суду з проханням заборонити проведення акції «Вставай, Україно!» в Харкові, сказав: "Ми розуміємо, що це формальна причіпка. Тому однозначна позиція партії, як обласної, так і міської організації, так само, як і наших колег із «УДАРу» та «Свободи», що хода буде проходити за будь-яких обставин завтра в запланований час з проведенням, відповідно, мітингу на майдані Руднєва».