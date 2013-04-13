Луценко запевняє, що міг би йти в президенти

Про це він заявив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня. Україна».

«Як мені пояснили юристи, я маю право балотуватися на посаду президента, але не маю такого наміру», – зазначив Ю.Луценко.

«Смішно: я не можу бути керівником підприємства будь-якої форми власності, але можу бути керівником усієї країни. Можу, але не хочу. Я не маю наміру ставати четвертим, десятим чи першим лідером опозиції. Я нічого не планую очолювати, навіть мозкового центру, про який казав. Але готовий докласти максимум зусиль до його якнайшвидшого створення та повноцінної роботи, оскільки вважаю це головним завданням країни на сьогодні», – додав екс-міністр.

Він висловив переконання, що країні зараз потрібна не нова партія, «не ще одна піраміда з вождем на вершині», а круглий стіл, що передбачає рівність учасників. «І не мені, а всім нам вирішувати, де цей стіл поставити і хто за ним має сидіти», – зауважив Ю.Луценко.

«Розмови про те, що Луценко, опинившись на волі, почне змінювати опозиційний рельєф, – від лукавого. Я не маю наміру змінювати рельєф опозиції, зате я відчуваю в собі сили взяти участь у зміні геометрії політики. Я не планую створювати опозицію до опозиції, в чому провокатори від влади взялися звинувачувати мене зразу ж після виходу на волю», – наголосив політик.

За його словами, «новий президент і нова країна – ось мета, яка має об'єднати».

«Цю владу можна скинути тільки тоді, коли буде об'єднано сили парламентської та позапарламентської опозиції, а також здорової частини суспільства», – вважає Ю.Луценко.

«Масовість протесту проти режиму забезпечить лише консолідація зусиль. Коли не буде штучного поділу на масовку й депутатів. Коли всі, хто справді хоче жити в новій країні, стануть єдиним, неподільним цілим, що спиратиметься на одну програму й діятиме за єдиним планом», – упевнений політик.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шістьох засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка.