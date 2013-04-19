Тимошенко: У свідченнях Кириченка немає жодного слова правди

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Ю.Тимошенко перед початком судового засідання оголосила донька Ю.Тимошенко Євгенія.

«Лжесвідчення – це важкий тягар, який взяв на себе Петро Кириченко. Я заявляю, що жодного слова правди в його свідченнях немає», - підкреслюється в заяві Ю.Тимошенко.

На переконання Ю.Тимошенко, П.Кириченка примусили дати неправдиві свідчення проти неї.

«Я його пробачаю, бо не кожен може протистояти тиску авторитарної машини. Його примусили дати ці неправдиві свідчення, незаконно кинувши за грати його онкохвору дружину Ізабеллу Кириченко», - заявила Ю.Тимошенко, зазначивши, що 5 вересня 2011 року дружина П.Кириченка була незаконно заарештована, а вже 18 листопада 2011 року П.Кириченко дав лжесвідчення. «Після цього його дружину відпустили до нього в США», - додала екс-прем’єр.

При цьому Ю.Тимошенко наголосила, що І.Кириченко 23 березня 2012 року публічно підтвердила, що її чоловік дав свідчення під тиском її незаконного утримання у в'язниці.

Зокрема, як зазначає екс-прем’єр, тоді І.Кириченко газеті Kyiv Post заявила: "З перших хвилин мого затримання, слідчі в прокуратурі почали питати мене про мого чоловіка, так як він знає Лазаренко і Тимошенко. Вони говорили, що він повинен відповісти на 400 або 600 запитань".

"Прокурори сказали, що мій чоловік не дурень і він приїде, щоб звільнити мене", - процитувала Ю.Тимошенко слова дружини П.Кириченка.

«За словами жінки, один з прокурорів дійшов до того, що вимагав у суді продовження терміну її затримання, посилаючись на зв'язки чоловіка із Лазаренком», - підкреслила Ю.Тимошенко.

На її переконання, «це є прямим доказом сфальшованості свідчень Петра Кириченка під тиском Генеральної прокуратури України».

При цьому Ю.Тимошенко вчергове заявила, що не має жодного відношення до трагічної загибелі Є.Щербаня. «Ця справа проти мене сфабрикована Януковичем, щоб усунути мене з президентських виборів 2015 року», - заявила екс-прем’єр.

Як повідомлялося, сьогодні о 16.00 в будівлі апеляційного суду в Києві має початися допит свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня П.Кириченка. Допит відбуватиметься в режимі відеоконференції, оскільки П.Кириченко проживає у США.