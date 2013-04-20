Депутатів, що не голосували за відставку уряду, можуть вигнати з "Батьківщини"

Про це заявив депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв в ефірі Шустер Live.

"Сьогодні на засідання фракції, яке я проводив як перший заступник голови фракції було поставлено питання – той, хто не проголосує за відставку уряду або раптом зникне з сесійної зали напередодні голосування, буде виключений з фракції", - розповів він.

"Я вважаю, що це є політична відповідальність таких осіб, які корупційні інтереси ставлять вище, ніж відповідальність перед виборцями", - додав Соболєв.

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Говорячи про те, чому деякі депутати таки не проголосували, він заявив, що цим людям пообіцяли винагороду за це.

"Працюють з окремими особами, які в останній момент перед голосуванням раптом виймають карточку, хоча до останнього вони сиділи. А перед цим вони нам розказують, що нам пообіцяли повернення податку на додану вартість, який до цього не повертали роки чотири", - цитує Українська правда.

Як відомо, Верховна Рада 19 квітня не підтримала резолюцію недовіри Кабінету Міністрів, результатом якої могла бути відставка уряду.

За резолюцію недовіри проголосували 190 народних депутатів за необхідних 226 для позитивного рішення.