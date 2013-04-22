Азарова не задовольняє розмах ремонтних робіт Укравтодору

Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів 20 квітня, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Я не бачу такого розгортання робіт, якого чекають люди і дозволяють умови», - сказав М.Азаров.

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Глава уряду доручив провести ретельну перевірку ефективності використання коштів, передбачених на проведення ремонтних робіт на автошляхах України. Зокрема, чи було цільове використання відповідних асигнувань Укравтодору, а також обґрунтованість і ефективність витрачання коштів, спрямованих на утримання автошляхів місцевих громад.