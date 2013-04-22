Квасневський закликав владу й опозицію України об’єднатися заради спільної мети

Колишній Президент Польщі, спостерігач від Європарламенту Олександр Квасневський закликає українську владу й опозицію об'єднати зусилля для прийняття парламентом усіх необхідних євроінтеграційних законів.

Як повідомляється на Урядовому порталі, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

О.Квасневський зазначив, що 22 квітня вже зустрівся з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком і лідерами усіх парламентських фракцій. "Ми хотіли сказати від імені Європейського парламенту, що нам потрібна надзвичайно серйозна змістовна робота Ради. Нам потрібна спільна робота всіх парламентаріїв для ухвалення необхідних законів. Угода про асоціацію - це історичний момент для України. Це не буде перемога уряду і програш опозиції, це буде перемога всього українського народу", - наголосив політик.

Також О.Квасневський навів приклад європейських країн, зокрема Польщі, в якій влада й опозиція свого часу об'єдналися для інтеграції до ЄС.

Він підкреслив, що під час доповіді Моніторингової місії Європарламенту в Страсбурзі був відзначений прогрес України на шляху підписання Угоди про асоціацію.

Крім того, О.Квасневський додав, що одним із головних досягнень роботи цієї місії є те, що Європа перестала сприймати події в Україні в "чорно-білих тонах". "Зараз це ставлення змінилося, і багато з європейських політиків більш глибоко розуміють Україну", - сказав він і додав, що всі фракції Європарламенту позитивно оцінюють роботу Моніторингової місії.

У свою чергу екс-президент Європарламенту, який також є учасником Моніторингової місії, Пет Кокс висловив вдячність М.Азарову за його особисте сприяння роботі місії в Україні. "Я хочу подякувати вам за нашу співпрацю, за "відкриті двері", відкриті документи, оскільки без такої уваги і допомоги з вашого боку ми не змогли б досягти такого значного прогресу", - сказав він.

Водночас М.Азаров подякував співголовам місії Європарламенту за роботу в Україні і запевнив, що в подальшому Моніторингова місія може розраховувати на всебічну підтримку та сприяння з боку уряду. "Я хочу подякувати вам за ті зусилля, які ви докладаєте в цій надзвичайно складній роботі. Сподіваюся, що ми продовжимо співпрацю", - зазначив він.