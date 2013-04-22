КС досі не відкрив провадження за поданням депутатів щодо перевиборів

Про це повідомив керівник прес-служби Конституційного Суду Геннадій Черненко.

"Провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 15, частини п`ятої статті 16, пункту 13 частини другої статті 30, частини другої статті 104 закону "Про вибори народних депутатів України" на сьогодні справді ще не відкрито", - зазначив Черненко у відповідь на запит "Української правди".

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"Розгляд питання про відкриття провадження в зазначеній справі заплановано в проекті порядку денного засідань суду на завтра, 23 квітня", - додав він.

Як відомо, подання було надіслано ще 28 грудня 2012 року, тобто 4 місяці тому. На сайті КС зазначається, що подання перебуває на вивченні в колегії суддів.