З Партії регіонів виключили мера і голову райради

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської організації ПР, наприкінці минулого тижня Рада Сакської міської організації Партії регіонів виключила мера Сак О.Клюя з лав партії, висловивши йому недовіру як міському голові та ініціює в міськраді ухвалення рішення про дострокове припинення його повноважень.

"За порушення статуту партії, невиконання рішень партійної організації, дестабілізацію роботи депутатського корпусу й невиконання рішень фракції Олега Клюя одностайно виключено з Партії регіонів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, виконком кримської організації ПР ухвалив рішення про виключення з лав ПР голови Роздольненської районної ради М.Мишачкова "за систематичне порушення статуту партії, внесення дестабілізації в роботу районної партійної організації".

Виконком вирішив також достроково припинити повноваження М.Мишачкова як керівника фракції Партії регіонів у райраді та рекомендував місцевим депутатам запропонувати кандидатури керівника фракції ПР і голови районної ради.

Як повідомляв УНІАН, виконком кримської організації Партії регіонів у січні 2013 року достроково припинив повноваження екс-мера Ялти Олексія Боярчука як керівника ялтинської організації ПР. Із лютого "регіоналами" міста керує Леонід Поярков, який колись був віце-мером Ялти.

Прокуратура Криму відкрила 2 кримінальних провадження проти О.Боярчука за зловживання, пов'язані із землею.