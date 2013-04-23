16 юристів просять Януковича звільнити Тимошенко

Представники правничої спільноти, юристи-практики і науковці звернулися до Президента України Віктора Януковича з проханням звільнити екс-прем’єра Юлію Тимошенко та забезпечити її повну політичну і юридичну реабілітацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», у зверненні йдеться: «Юлію Тимошенко засуджено за дії, які, за висновками вітчизняних і зарубіжних експертів, підпадають лише під політичну відповідальність, але аж ніяк не кримінальну. Справа Тимошенко є свідченням руйнування демократичних підвалин суспільного життя в Україні та підриває імідж нашої держави на міжнародній арені».

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«Переконані, що правовий механізм звільнення від відбуття покарання, використаний Вами щодо Юрія Луценка та Георгія Філіпчука, може бути застосований і до Юлії Тимошенко. У зв’язку з цим звертаємося до Вас, шановний Вікторе Федоровичу, з проханням прийняти рішення про звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко від відбуття покарання на підставі п. 27 ч. 1 статті 106 Конституції України та ч. 1 статті 87 Кримінального кодексу України, а також здійснити її повну юридичну та політичну реабілітацію», – йдеться у документі.

Звернення підписали 16 юристів, серед яких адвокати Микола Сірий, Олександр Плахотнюк, Ігор Фомін, правники Олександр Шевченко, Роман Зварич, Роман Романюк, юристи - народні депутати Валерій Карпунцов, Віктор Чумак, Руслан Князевич, Олег Махніцький, Павло Петренко.