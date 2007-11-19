Луценко лякає потенційних ”Морозів” прольотом мимо списку

Перший номер Блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" Юрій попереджає, що ті, хто "зрадить обіцянки виборцям", не потраплять до списку Блоку в наступному парламенті. Про це він заявив в інтерв’ю" 5 каналу, повідомляє сайт блоку НУ-НС.

"Будь-хто, хто не виконає взятих перед виборцями зобов’язань, не може розраховувати на входження в наступну потужну демократичну партію, яка однозначно буде представлена в наступному парламенті", - підкреслив Луценко.

"Звичайно, вони побудуть депутатами, оскільки у нас немає імперативного мандата, але перспективи у зрадників не було і не буде. Ми не для того проводили дострокові вибори, щоб народити нових "Морозів", - наголосив він.

"Я пройшов усі вибори. Сотням тисяч людей я розказував, що ми будемо робити. Я маю повне моральне і політичне право нагадати всім своїм колегам, яких всіх шаную... ви дали виборцям слово, ви повинні його стримувати", - додав Луценко.