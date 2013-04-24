Головне за день: огляд топ-новин

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Поліція Бєлгорода розкрила подробиці затримання стрілка (фото)

"Бєлгородський стрілок" Сергій Помазун був затриманий у вівторок ввечері після того, як співробітники поліції попросили його показати документи, але він занервував і почав чинити опір, повідомляє регіональне УМВС.

Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку на Київщині

Укргідрометцентр попереджає про високу пожежну небезпеку в Київській області.

Україна продовжує переговори з Росією щодо газового консорціуму

Відмова "Газпрому" від участі в запланованому на 3 травня в Брюсселі круглому столі з питань модернізації української ГТС не означає відмову від переговорів з Росією.

У Раді пропонують пригальмувати медичну реформу

У ВР зареєстровано законопроект щодо призупинення реформування медичної галузі в Україні.

Рішення у справі «Тимошенко проти України» Євросуд оголосить 30 квітня

Європейський суд з прав людини 30 квітня оголосить рішення у справі "Тимошенко проти України".

Міській раді Черкас не вистачило голосів для відставки мера

Черкаська міська рада проголосувала за відставку мера Черкас Сергія Одарича, однак рішення визнано не прийнятим. Проте губернатор області Тулуб заявив, що вважає Одарича усуненим від виконання свої обов’язків. Пізніше на телеканалі, де Одарич мав висловити свою позицію раптово зникло світло, через що ефір був зірваний.

Газпром лякає Україну: За «віртуальний реверс» доведеться відповісти

Російський газовий монополіст «Газпром» упевнений, що серйозні європейські компанії не братимуть участі в «сумнівних» операціях з реверсних поставок газу до України.

Регіонали хочуть відхилити проект опозиції щодо денонсації «Харківських угод»

Нардеп від ПР Віталій Калюжний зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про відхилення проекту закону про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Яценюк: Європа оцінила звільнення Луценка і чекає, коли відпустять Тимошенко

Лідер фракції “Батьківщина” у Верховній Раді Арсеній Яценюк зазначає, що ЄС готовий підписати угоду про асоціацію з Україною, якщо Київ виконає поставлені перед ним вимоги.

Міліція побачила на ТВі «самоправство»

Правоохоронці з’ясовують обставини конфлікту в редакції телеканалу «ТВі».

Яценюк сказав, скільки коштує зробити з депутата тушку

Яценюк заявляє, що депутати залишають “Батьківщину” в результаті потужної атаки з боку влади.

Завтра в Києві глави чотирьох європейських МЗС зустрінуться з владою і опозицією

Міністри закордонних справ Польщі, Литви, Данії та Нідерландів в ході завтрашнього візиту до Києва планують провести зустрічі, як з представниками української влади, так і опозиції.