Завтра в Києві глави чотирьох європейських МЗС зустрінуться з владою і опозицією

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві закордонних справ Польщі у середу.

Представник прес-служби міністерства Емілія Фучило повідомила, що делегація глав МЗС чотирьох держав Євросоюзу планують, зокрема, провести переговори з Президентом України Віктором Януковичем та главою українського уряду Миколою Азаровим.

Співрозмовник агентства не уточнила, з якими саме українськими опозиційними політиками будуть зустрічатися міністри завтра в Києві, зауваживши, що детальна інформація буде поширена за підсумками візиту.

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Як повідомляв УНІАН, на початку цього тижня польський МЗС повідомив, що головною темою розмов під час візиту до Києва, 25 квітня, стане виконання умов необхідних для підписання в листопаді цього року договору про асоціацію між Україною та ЄС.

МЗС України повідомив, що сторони планують також обговорювати питання лібералізації візового режиму та співробітництво у сфері енергетики.

Раніше на цьому тижні глава польського МЗС заявляв польським журналістам про намір переконувати українську владу під час розмов в Києві в необхідності "пришвидшити реформи".

Довідка УНІАН. Європейський Союз виставив Україні низку вимог для підписання договору про асоціацію на саміті "Східного партнерства" у листопаді цього року, серед яких - проведення низки реформ та вирішення питань "політично мотивованого правосуддя", символом якого європейці називають справу Юлії Тимошенко.

Україна та ЄС парафували договір про асоціацію, котрий передбачає також створення поглибленої зони вільної торгівлі, в березні 2012 року після близько 5-річних переговорів.