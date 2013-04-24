Яценюк сказав, скільки коштує зробити з депутата тушку
Яценюк заявляє, що депутати залишають “Батьківщину” в результаті потужної атаки з боку влади.
Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк вважає головною причиною того, що кілька депутатів залишили фракцію “Батьківщина” потужну атаку, організовану владою.
Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку А.Яценюк висловив сьогодні в розмові з українськими журналістами в Брюсселі.
“Атака на фракцію “Батьківщина” розпочалася кілька місяців тому. Атака спланована, зрозуміло, що основний організатор цієї атаки — Віктор Янукович. Це — найбільша опозиційна фракція, і завдання у партії влади і персонально у Януковича - це розколоти “Батьківщину”, і потім її знищити”, - сказав депутат.
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Він зазначив, що атака ведеться за кількома напрямками. Перший з них стосується депутатів, які мають пряме або опосередковане відношення до будь-якого бізнесу.
“Атакують їх особисто, або атакують членів їхніх родини. По одному з мажоритарних кандидатів, по рідному брату порушено кримінальну справу, і кожен день збільшують вимоги. Що стосується депутатів, які є акціонерами чи учасниками якихось компаній, на них іде жорсткий тиск органами прокуратури, податкової адміністрації”, - сказав А.Яценюк.
Другий напрям, за його словами, - купівля депутатів.
“Суми ходять неймовірні. За вихід з фракції “Батьківщина” дають 5 млн. дол. і 100 тис. дол. утримання щомісячно”, - сказав А.Яценюк.
Разом з тим, він зазначив, що “Батьківщині” поки вдається утримувати ситуацію, про що, за його словами, свідчить і голосування за відставку уряду, коли за це питання проголосували всі присутні в залі парламенту депутати фракції.