Зустріч Януковича з головами МЗС країн Євросоюзу триває вже третю годину
13:25, 25 квітня 2013Політика
901 0
Зустріч Януковича з міністрами закордонних справ Польщі, Литви, Нідерландів і Данії триває вже більше двох годин.
Журналісти чекають під стінами адміністрації
Зустріч Президента України Віктора Януковича з міністрами закордонних справ Польщі, Литви, Нідерландів Радославом Сікорським, Лінасом Лінкявічюсом, Франсом Тіммермансом та з міністром європейських справ Королівства Данія Ніколаєм Вамменом триває вже більше двох годин.
Як передає кореспондент УНІАН, зустріч розпочалася об 11.00, а о 12.00 журналістів було запрошено на підхід до міністрів під будівлею Адміністрації Президента.
Станом на 13.20 зустріч триває, журналісти чекають на підхід.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter