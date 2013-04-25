Зустріч Януковича з головами МЗС країн Євросоюзу триває вже третю годину

Зустріч Президента України Віктора Януковича з міністрами закордонних справ Польщі, Литви, Нідерландів Радославом Сікорським, Лінасом Лінкявічюсом, Франсом Тіммермансом та з міністром європейських справ Королівства Данія Ніколаєм Вамменом триває вже більше двох годин.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч розпочалася об 11.00, а о 12.00 журналістів було запрошено на підхід до міністрів під будівлею Адміністрації Президента.

Станом на 13.20 зустріч триває, журналісти чекають на підхід.