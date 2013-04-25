Лутковська розказала, до чого може призвести заборона абортів

Про це вона сказала під час прямої телефонної лінії у редакції газети “Комсомольская правда в Украине”.

“Я особисто ставлюсь до такої ініціативи негативно. Досвід заборони абортів був у минулому нашої країни, це було в часи Йосипа Сталіна. Що ми мали внаслідок цього? Велику кількість скалічених долею жінок, які все рівно позбувались небажаних дітей, але робили це підпільно”, - сказала В.Лутковська.

На її думку, це питання потрібно вирішувати іншим шляхом, а не встановленням кримінальної відповідальності чи заборони на переривання вагітності.

Як вважає Омбудсмен, це питання потрібно вирішувати з морально-етичної точки зору, «пояснювати жінкам, що материнство - це щастя».

Також, за словами В.Лутковської, потрібно враховувати і фінансово-економічний стан кожної конкретної сім’ї, адже кожна жінка повинна бути впевнена у тому, що у випадку народження дитини вона не залишиться без допомоги держави.

«У такому випадку питання про заборону переривання вагітності як піклування про кількість населення не буде стояти взагалі», - вважає вона.