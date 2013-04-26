Від Яценюка вимагають вигнати з фракції 7 нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції народний депутат України, керівник Київської міської організації партії “Батьківщина” Юрій Одарченко.

Він зазначив, що бюро партійних організацій “Батьківщини” в місті Києві, в Київській, Львівській, Хмельницькій, Одеській, Рівненській, Харківській областях та АР Крим ухвалили рішення, щоб народні депутати, які не голосували за недовіру уряду, склали депутатські повноваження, а якщо цього не відбудеться, то лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк має провести засідання фракції і виключити їх з фракції.

Відповідаючи на запитання журналістів, як самі депутати пояснюють своє неголосування з даного питання, Ю.Одарченко сказав: “Ці депутати не дали ніяких пояснень, вони не з’явилися на голосування і після цього ми не можемо з ними зв’язатися, щоб отримати якісь пояснення”.

За його словами, партійні організації вимагають виключити з фракції “групу Мартиненка” (йдеться про народного депутата України Миколу Мартиненка, який, як і інші депутати з цієї фракції, котрі не голосували за недовіру уряду, є членами партії «Фронт змін»).

Народний депутат України, голова Львівської обласної організації партії “Батьківщина” Роман Ілик наголосив: “Напівопозиційності не буває - вона або є, або її немає”.

Він підкреслив, що йдеться про “тестове голосування”. Як зазначив Р.Ілик, “ще не почали стріляти, а вже опозиціонери почали падати”.

Ю.Одарченко з цього приводу додав, що в партійних організаціях на місцях наголошують, що необхідно виключити тих людей, які “не мають сили витримати тиск влади і виконати присягу, яку вони давали людям”.

Ю.Одарченко висловив переконання, що Арсеній Яценюк “як принципова людина” буде діяти згідно з раніше прийнятими рішеннями і буде ухвалено рішення про виключення тих, хто не голосував за недовіру уряду із фракції “Батьківщина”.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Верховна Рада не підтримала проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України». За дане рішення проголосували лише 190 (при необхідних 226 – УНІАН) із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Так, згідно з результатами, не голосували за висловлення недовіри уряду 7 народних депутатів із фракції “Батьківщина”: Микола Мартиненко, Андрій Павелко, Леонід Сергієнко, Андрій Шевченко, Віталій Данілов, Денис Дзензерський, Сергій Фаєрмарк.

Згодом у «Батьківщині» зазначали, що А.Шевченко, який не проголосував, тоді мав дозвіл на відсутність у сесійній залі через відрядження.