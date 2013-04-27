Радник Путіна пригрозив позбавити Україну доступу на російський ринок

Про це заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв в ефірі програми "Шустер Live".

"Угода про зону вільної торгівлі з Європейським союзом, яку ви плануєте підписати в листопаді, закриває назавжди можливість участі у Митному союзі з Росією, Білорусією та Казахстаном", - заявив він.

"Якщо Україна входить нехай навіть у незбалансовані відносини, дискредитаційні для себе з Європейським союзом, з втратою приблизно на 1,5 мільярда доларів умов торгівлі - за розрахунками, на цю суму погіршиться торговельний баланс України...", - сказав Глазьєв.

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"Україні це не вигідно. Але Україна в це входить. Для чого? Єдиний результат, який від цього відбувається - це закриття дверей до Митного союзу. Більше нічого ця угода не дає", - вважає він.

"Я міг би вам із задоволенням сказати, що ми готові переглянути угоду щодо газу. Але є ж правила торгівлі. Є здоровий прагматизм, заснований на економічних інтересах сторін. Тут говорилося про торговельні війни...", - додав Глазьєв.

"Ми повинні розуміти, що ми живемо в умовах ринку. А ми не живемо в умовах єдиного соціалістичного братерства. А умови ринку такі, що там конкурують господарюючі суб'єкти. Конкурують за свій прибуток, за свої інтереси. Якщо ми хочемо, щоб Україна отримувала ті переваги, які мають учасники єдиного економічного простору, - Білорусія і Казахстан, значить потрібно бути всередині, а не ззовні", - зазначив радник президента РФ.

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"Митний кордон - це лінія барикад. Якщо ви з одного боку барикад, всередині єдиного економічного простору, значить ви отримуєте всі ресурси і все своє виробництво такі ж, як всі інші. На основі добросовісної прямої конкуренції. Якщо ви з іншого боку барикад, то ви природно отримуєте всі принади сучасних ринкових відносин. І нікуди від цього не подітися", - підкреслив він.

"Найголовніше - навіть не вигода, яку отримає український споживач щодо газу і нафти. Найголовніше - це доступ на ринок", - цитує Українська правда.