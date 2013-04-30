Архієпископи українських церков просять Януковича до Пасхи помилувати Тимошенко

Архієпископи українських церков звернулись до Президента України Віктора Янукович з проханням до Великодня помилувати екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

«Проявити милосердя і згідно християнської традиції до Свята Великодня прийняти рішення про звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко, а також здійснити її повну юридичну та політичну реабілітацію», - просять Президента підписанти.

Священнослужителі підтримали відповідне звернення місцевих громад різних регіонів України. Свої підписи поставили архієпископ Рівненський і Острозький (УПЦ КП) Іларіон, єпископ Кіровоградський і Голованіський Марк, єпископ Вишгородський Агапіт, митрофорний протоієрей, настоятель Стрітенської каплички на Львівській площі Києва Сергій Ткачук (УПЦ КП). Звернення до Президента також підписали настоятель парафії св.Петра Калнишевського (УПЦ КП), отець Ігнатій (УПЦ КП), митрофорний протоієрей, отець-декан Надвірнянського деканату УПЦ КП Олег Траско, архієпископ Харківський і Полтавський Ігор (УАПЦ) і протоієрей Сергій Мельник, настоятель Храму Різдва Пресвятої Богородиці (УАПЦ).

Крім того, свої підписи під зверненням до В.Януковича з проханням звільнити Ю.Тимошенко поставили найвідоміші громадські діячі Рівненської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської та Херсонської областей. З подібним клопотанням до глави держави вже звернулися представники майже всіх регіонів України, а також дипломати, правники, політологи, представники експертного середовища, відомі вітчизняні медики.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Комісія при Президентові у питаннях помилування не знайшла підстав для внесення пропозицій про застосування помилування до Ю.Тимошенко.