Луценко прокоментував рішення Євросуду

09:53, 01 травня 2013
Політика
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Абсолютно передбачувано Євросуд підтвердив незаконність арешту Юлії Тимошенко, вважає екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.

Луценко: Тимошенко має бути звільнена

Про це він написав у Facebook, коментуючи рішення ЄСПЛ за скаргою екс-прем'єр-міністра.

"Щоб там не белькотіла ГПУ, це означає, що за вказівкою Януковича організована прокурорсько-судійська група свідомо порушила ратифіковану ВРУ міжнародну конвенцію, яка згідно українського закону і при старому, і при новому КПК є джерелом права в Україні", - пише Луценко.

Не приходиться розраховувати, що гарант Конституції - він же організатор політрепресій - зніме з посад причетних до скоєного посадового злочину осіб. Отже прийдеться знімати такого гаранта.

Але спершу Юлія Тимошенко має бути звільнена. Її арешт - незаконний. Це вже не політичне гасло, а правовий висновок.

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Наступний крок - звільнення України. Для цього треба зламати каральний холдинг гпу-мвс-суди шляхом його розпуску, прийняття європейської законодавчої бази та набору нового персоналу через детектор брехні, погодження на провокацію хабаря та декларування видатків щодо правоохоронців, суддів та членів їх родин.

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