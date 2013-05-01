Луценко прокоментував рішення Євросуду

Про це він написав у Facebook, коментуючи рішення ЄСПЛ за скаргою екс-прем'єр-міністра.

"Щоб там не белькотіла ГПУ, це означає, що за вказівкою Януковича організована прокурорсько-судійська група свідомо порушила ратифіковану ВРУ міжнародну конвенцію, яка згідно українського закону і при старому, і при новому КПК є джерелом права в Україні", - пише Луценко.

Не приходиться розраховувати, що гарант Конституції - він же організатор політрепресій - зніме з посад причетних до скоєного посадового злочину осіб. Отже прийдеться знімати такого гаранта.

Але спершу Юлія Тимошенко має бути звільнена. Її арешт - незаконний. Це вже не політичне гасло, а правовий висновок.

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Наступний крок - звільнення України. Для цього треба зламати каральний холдинг гпу-мвс-суди шляхом його розпуску, прийняття європейської законодавчої бази та набору нового персоналу через детектор брехні, погодження на провокацію хабаря та декларування видатків щодо правоохоронців, суддів та членів їх родин.