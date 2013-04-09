Луценко: МВС, суди та прокуратуру доведеться розформувати

Про це в прямому ефірі телеканалу ТВі заявив екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.

За його словами, у 2005 році, коли він очолив вперше МВС, йому думалося, що цю систему можна реформувати з середини, але на те була потрібна політична воля на кшталт, як це відбулося у Грузії.

"Сьогодні системи ні МВС, ні судів, ні прокуратури змінити неможна з середини. Напалм, напалм і ще раз напалм - тільки закриття цих установ. Все треба починати з нуля із новими людьми", - сказав Ю.Луценко.