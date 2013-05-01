У Львові 50 учасників мітингу охороняли 250 міліціонерів

Як передає кореспондент УНІАН, на площі біля Монумента слави воїнам-визволителям на вулиці Стрийській зібралося близько 50 представників Компартії, ПСПУ та ветеранських організацій міста.

Присутні під заклики: “Хай живе 1 травня!” та “Геть олігархічну банду!” поклали до підніжжя монумента червоні гвоздики і букети квітів.

На початку мітингу присутні розгорнули червоні прапори із символікою КПУ, ВЛКСМ, Всеукраїнського союзу жінок-робітниць, а також закріпили на грудях кожного учасника наліпки з написом “1 мая - День солидарности трудящихся”.

Також серед учасників масово поширювалися плакати із закликом приєднатися до першотравневої акції та написом “1 мая - День протеста. Без борьбы нет победы. Работа. Зарплата. Защита. Трудящиеся, объединяйтесь!”.

На площі біля монумента представники КПУ розгорнули транспаранти з написами: “Першотравень - 2013. Геть капіталізм! Владу - трудящим!”, “Ні - торгівлі землею!”, “Хай живе 1 травня - День міжнародної солідарності трудящих!”.

У своїх виступах присутні наголошували на поширенні корупції у всіх сферах життя і необхідності передати всю повноту владу трудящим.

Як заявив голова львівської обласної організації ПСПУ Олександр Покровський, «зажерлися всі, хто має дбати про трудящих, прокурори наживають мільйони».

Після завершення мітингу, який тривав з 11.00 до 11.30, його учасники вирушили на маївки.

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Анонсовані можливі провокації з боку представників радикально налаштованих націоналістичних сил не відбулися, а перехожі байдуже спостерігали за мітингом.

Після завершення заходів начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Олександр Рудяк заявив журналістам, що сьогодні для охорони громадського порядку під час відзначення 1 травня у Львові “було задіяно достатню кількість правоохоронців. Усе відбулося спокійно”.

Периметр площі довкола монумента, за оцінками журналістів, охороняли близько 250 міліціонерів. У парку також було помічено автомобілі швидкої допомоги та автобус із працівниками спецпідрозділу міліції.