США назвали Україну «піратом номером один» у світі

Торгівельне представництво США (USTR) у щорічному «Спеціальному звіті 301» поставило Україну на перше місце в списку країн з неблагополучною ситуацією у сфері дотримання прав на інтелектуальну власність.

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Відомство назвало Україну «пріоритетною зарубіжною країною» серед держав, де порушуються права на інтелектуальну власність американських компаній. Таку категорію USTR виділило вперше з 2005 року. Зазвичай відомство обмежується складанням списку десяти країн-порушниць без вказівки пріоритетів, повідомляє Lenta.ru.

USTR підкреслило, що Україна неодноразово обіцяла поліпшити ситуацію навколо авторських прав, але не змогла виконати зобов'язання. У звіті вказується, що в країні діє «несправедлива і непрозора» система збору авторських відрахувань, не приймаються заходи по боротьбі з інтернет-піратством і широко використовується нелегальне ПЗ, в тому числі і в урядових установах.

Як уточнює The Business Times, чільне положення України в списку USTR може призвести до скасування для країни торгових пільг. Так вже було в 2001-2005 роках: тоді Україну за ініціативою відомства виключили з «Загальної системи преференцій» - американської програми, яка дозволяє певним країнам ввозити в США свої товари за зниженими митами.

У список країн, які заслуговують особливої ​​уваги, USTR у 2013 році включила Росію і ще дев'ять держав: Аргентини, Алжир, Венесуелу, Індію, Індонезію, Китай, Пакистан, Таїланд і Чилі.

«Спеціальний звіт 301» випускається Торговим представництвом США щорічно починаючи з 1989 року. У звіті USTR називає країни, які, з точки США, не забезпечують «адекватного і ефективного» захисту прав на інтелектуальну власність - у тому числі патенти, товарні знаки та авторські права американських компаній.