ЗМІ: Україні загрожують санкції США за порушення авторських прав

Міжнародний альянс інтелектуальної власності (IIPA), що об'єднує сім найбільших асоціацій американських виробників контенту, присвоїв Україні статус пріоритетної країни для введення санкцій. Про це йдеться в опублікованому в п'ятницю звіті організації, повідомляє Комерсант.

Жодна держава не отримувало цього статусу з 2006 року. Його привласнення означає, що поширення піратського контенту в країні набуло масштабів, що завдають правовласникам значних збитків.

На думку IIPA, Україна - ключовий експортер цифрового піратського контенту в Європі та СНД.

Альянс визнав український уряд найбільшим споживачем нелегального програмного забезпечення (ПО) в країні. В якості підтвердження наводиться такий факт: у бюджеті на 2013 рік на закупівлю ПЗ для держустанов відведено 100 млн грн. Це становить 10-20% від необхідної суми, якщо ПЗ буде ліцензійним. Більш того, уряд вже заявив про плани скорочення навіть цього бюджету.

"Україна має одне з найпрогресивніших законодавств щодо захисту авторських прав у світі. Найбільша проблема - його виконання. Для початку необхідно, щоб українська влада сама почала поважати авторські права - наприклад, використовуючи не піратське, а ліцензійне програмне забезпечення", - говорив раніше в інтерв'ю "Фінанси" президент Американської торговельної палати в Україні Хорхе Зукоскі.

Проте найбільше в IIPA незадоволені сайтом ex.ua, який, на їхню думку, відповідальний за розповсюдження половини всього нелегального контенту в Україні.

Тепер на підставі рекомендацій IIPA і консультацій з правовласниками Торгова палата США сформує так званий звіт 301. Країни, що потрапили в нього, виключаються з "Загальної системи привілеїв" (GSP) - програми американського уряду з підтримки економічного зростання країн, що розвиваються, в рамках якої в США безмитно ввозиться 3,4 тис. видів товарів зі 140 країн. Як вказують в IIPA, завдяки GSP за 11 місяців 2012 року українська продукція на $ 70 млн була ввезена в США безмитно.