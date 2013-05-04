Активісти під лікарнею привітають Тимошенко з Великоднем

Активісти харківської організації ВО «Батьківщина» зберуться перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці», в стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, щоб привітати свого лідера зі світлим святом Воскресіння Христового.

Про це кореспондента УНІАН повідомила прес-секретар Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Юлія Германова.

За її словами, захід розпочнеться сьогодні о 14.00 перед прохідною медичного закладу.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання у 2009 році газових угод з Росією. Суд також зобов’язав Тимошенко компенсувати НАК «Нафтогаз України» збитки у розмірі 1,5 млрд грн, завдані внаслідок реалізації положень газових контрактів 2009 року.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває покарання у Качанівській колонії в Харкові. 9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була госпіталізована до стаціонару ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де перебуває досі. Її лікуванням керують лікарі берлінської клініки «Шаріте».

У даний час суди розглядають ще дві кримінальні справи стосовно Ю.Тимошенко: про переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України і про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.