У Мелітополі знайшли мертвим депутата міськради - брата нардепа від ПР (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомило керівництво Головного управління МВС Запорізької області.

О.Балицький був одним з найвпливовіших бізнесменів у Мелітополі, він - брат народного депутата від Партії регіонів Євгена Балицького.

Повідомлення про смерть О.Балицького надійшло сьогодні рано вранці від його дружини.

«Нібито повернувшись зі всеношної, жінка виявила свого чоловіка у підвалі у пластиковій, наповненій водою бочці», - повідомили в міліції.

На місце події виїхали співробітники Мелітопольського міськвідділу міліції, главку і прокуратури. Зараз проводиться огляд місця події, а також огляд матеріалів камер відеоспостереження, встановлених у будинку і навколо нього. Поки присутність сторонніх у будинку за допомогою даних матеріалів встановити не вдалося, розповіли в міліції.