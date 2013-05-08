«Народному меморіалу» в Конча-Заспі обіцяють надати державний статус

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов буде тримати під особистим контролем ситуацію з наданням офіційного державного статусу «Народному меморіалу» біля каплиці св. Архангела Михаїла в районі Конча-Заспи (Київ), де перепоховані 719 воїнів, загиблих у Великій Вітчизняній війні. Про це Арбузов заявив під час відвідування меморіалу напередодні Дня Перемоги, за інформацією прес-служби першого віце-прем'єра повідомляє РБК-Україна.

«Розумію проблему, яка є сьогодні - пошуковики не можуть офіційно оформити цей меморіал. Я дуже уважно ставлюся до своїх обіцянок, тому обіцяю взяти під особистий контроль це питання. І буду при необхідності втручатися, щоб всі потрібні документи були оформлені», - підкреслив Арбузов, відзначивши важливість роботи пошукових організацій.

«Кажуть, що війна не закінчується доти, поки не похований останній солдат. І дуже важливо, що у «Народного меморіалу» ентузіасти змогли перепоховати велику кількість солдатів. Тому символічно, що сьогодні ми зібралися саме тут, щоб вшанувати пам'ять загиблих», - додав Арбузов.

Нагадаємо, незважаючи на звернення громадськості до органів районної, місцевої та державної влади, питання про надання меморіалу статусу державного не вирішувалося протягом багатьох років.