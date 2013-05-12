Голова Ради федерації розповіла, що цікавить Путіна в «середземноморській кухні»
голова Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко заявляє, що Середземноморську ескадру кораблів ЧФ РФ практично вже сформовано
Росія практично вже сформувала Середземноморське корабельне угруповання, «вже більш як півроку Росія несе вахту в Середземному морі, і зараз вирішено організаційні питання, буде сформовано штаб з керівництва цим новим корабельним угрупованням».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Севастополі заявила голова Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко. Відповідаючи на запитання журналістів щодо планів формування на базі Чорноморського флоту РФ Середземноморської ескадри, і чи здатна Росія утримувати таке угруповання, Матвієнко підтвердила, що «Президент Російської Федерації видав доручення міністрові оборони сформувати спеціальне корабельне угруповання для Середземного моря».
За її словами, російський прапор «завжди був у цьому регіоні, і Середземне море – це така світова політична кухня. І для того, щоб у цій кухні враховувалися національні інтереси і особливості різних країн, потрібні і свої кухарі». Це так, як сказала вона, «образно кажучи». Але насправді, як додала Матвієнко, «зрозуміло, ми хочемо, щоб прапор Росії був у Середземному морі, це дуже важливий стратегічний регіон для нашої країни, в цілому для збереження миру і стабільності на Чорному морі і в Середземноморському регіоні».
Голова Ради федерації підкреслила: «сили є, можливості є». За її словами, «практично, таке угруповання вже сформоване, - вже більш як півроку Росія несе вахту в Середземному морі, і зараз вирішено організаційні питання, буде сформовано штаб з керівництва цим новим корабельним угрупованням, так що - все в процесі вирішення, і я вважаю це вкрай важливим».