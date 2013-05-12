Голова Ради федерації розповіла, що цікавить Путіна в «середземноморській кухні»

Росія практично вже сформувала Середземноморське корабельне угруповання, «вже більш як півроку Росія несе вахту в Середземному морі, і зараз вирішено організаційні питання, буде сформовано штаб з керівництва цим новим корабельним угрупованням».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Севастополі заявила голова Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко. Відповідаючи на запитання журналістів щодо планів формування на базі Чорноморського флоту РФ Середземноморської ескадри, і чи здатна Росія утримувати таке угруповання, Матвієнко підтвердила, що «Президент Російської Федерації видав доручення міністрові оборони сформувати спеціальне корабельне угруповання для Середземного моря».

За її словами, російський прапор «завжди був у цьому регіоні, і Середземне море – це така світова політична кухня. І для того, щоб у цій кухні враховувалися національні інтереси і особливості різних країн, потрібні і свої кухарі». Це так, як сказала вона, «образно кажучи». Але насправді, як додала Матвієнко, «зрозуміло, ми хочемо, щоб прапор Росії був у Середземному морі, це дуже важливий стратегічний регіон для нашої країни, в цілому для збереження миру і стабільності на Чорному морі і в Середземноморському регіоні».

Голова Ради федерації підкреслила: «сили є, можливості є». За її словами, «практично, таке угруповання вже сформоване, - вже більш як півроку Росія несе вахту в Середземному морі, і зараз вирішено організаційні питання, буде сформовано штаб з керівництва цим новим корабельним угрупованням, так що - все в процесі вирішення, і я вважаю це вкрай важливим».