УДАР: влада намагається перешкодити акції опозиції в Києві

Про це заявив депутат від “УДАРу” в Київраді Олексій Давиденко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», зв словами Давиденка, “міська адміністрація і ДАІ повідомляють про те, що було ухвалене рішення про перекладання асфальту на вулицях Грушевського, Мазепи й інших прилеглих вулицях в урядовому кварталі Києва у Печерському районі. Керівництво столиці перейняло досвід харківського колеги Кернеса. Тільки замість блокування вулиць громадським транспортом, вони вирішили ці вулиці перекрити під приводом ремонту”.

Депутат наголосив, що у плані-графіку ремонтних робіт дорожнього покриття вулиці Грушевського, Мазепи, Інститутська не позначені як такі, що потребують першочергового ремонту, враховуючи загальну ситуацію зі станом доріг у столиці.

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“Акція опозиції на 18 травня була заявлена завчасно. Причому спочатку планувалося, що хода відбудеться від парку Слави до Європейської площі. Тому не може бути збігом, що саме в ці дати і в цьому місці влада раптом вирішила терміново ремонтувати дороги”, - наголосив Давиденко.