Балога думає, що Тимошенко і Луценко переводять стрілки на Ющенка

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що апеляції політиків до глави держави Віктора ЮЩЕНКА щодо прямого втручання у формування демократичної коаліції є спробою перекласти на нього відповідальність за кінцевий результат.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, обнародуваному прес-службою Президента України.

На його думку, наявні розбіжності вийшли за рамки демократичної процедури обговорення параметрів майбутньої коаліції та можливих кадрових призначень на високі державні посади. В.БАЛОГА припустив, що йдеться про несприйняття деякими новообраними депутатами не конкретних персоналій, а ймовірного курсу, який обере утворена більшість і сформований нею Кабінет Міністрів. «Судячи з усього, справа не в особистих симпатіях чи антипатіях. Своєрідні зони ураження всередині Блоків Юлії Тимошенко і «Наша Україна – Народна Самооборона» виникли з набагато змістовніших причин», - припустив глава Секретаріату Президента.

У цьому зв’язку В.БАЛОГА зазначив, що апеляції політичних сил до Президента України щодо його прямого втручання у формування коаліції є спробою перекласти на нього бодай частину відповідальності за кінцевий результат. «Це з усіх міркувань некоректно, адже Президент Віктор ЮЩЕНКО чітко висловився за демократичний склад парламентської більшості. Лідери БЮТ і НУ-НС багато разів і на весь голос запевняли суспільство, що ці блоки вже в перший день роботи нової Верховної Ради підпишуть коаліційну угоду. Однак вже на сьогодні склалися ризики збою в такому сценарії, тому декому хочеться поставити главу держави на один щабель відповідальності. Це марна затія», – підкреслив В.БАЛОГА.

Однією з ознак того, що виконання передвиборчих обіцянок НУ-НС може загальмуватися, керівник Секретаріату назвав призупинення процесу створення єдиної демократичної партії. «Злиття партій, які утворили блок «Наша Україна – Народна Самооборона», було однією з вимог, що обумовила президентську підтримку цій політичній силі. Зараз ми чуємо про якісь труднощі на шляху об’єднання. Отже, партійні лідери демонструють або брак менеджерських навичок, або відхід із попередніх позицій», - зазначив В.БАЛОГА.

У цьому контексті він назвав безглуздими всілякі запевнення політичних сил у підтримці чинного Президента на майбутніх виборах глави держави у разі виконання ним низки умов.

«Скажу відверто: тим, хто вже опікується своєю роллю у майбутній президентській кампанії, спочатку слід потурбуватися про виконання власних обіцянок виборцям на зовсім недавніх виборах. Президентові не потрібні будь-які щедрі жести від тих, хто ще сам не показав суспільству свою дієвість. Він спирається не на хиткі політичні комбінації, а на волю народу», - наголосив В.БАЛОГА.