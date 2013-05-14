Рада надала омбудсмену повноваження у сфері захисту персональних даних

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 348 із 419 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Закону України «Про захист персональних даних», якими передбачено наділити Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зокрема, такими повноваженнями: проведення планових та позапланових, виїзних та безвиїзних перевірок володільців та/або розпорядників персональних даних; направлення до володільця та/або розпорядника персональних даних подання Уповноваженого ВР з прав людини для вжиття ними заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства про захист персональних даних; надання рекомендації у сфері захисту персональних даних; внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних в порядку, визначеному законодавством; здійснення моніторингу нових практик, тенденцій та технологій захисту персональних даних; погодження корпоративних кодексів поведінки.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення визначено, що протоколи за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних складатимуть представники Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини (замість Державної служби з питань захисту персональних даних) та передаватимуть їх на розгляд до суду. Окрім цього, документом передбачено удосконалення статті 18839, якою встановлено адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних.