ПР призначила свій марш на день, коли опозиція підніматиме Київ

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що акції опозиції і Партії регіонів в один і той самий день — 18 травня — у Києві пройдуть нормально.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, чим було зумовлено прийняття рішення Партії регіонів про проведення своєї акції в один день з опозицією.

Єфремов зауважив, що ПР ще місяць тому ухвалила рішення щодо проведення антифашистського маршу у Києві 18 травня.

“Наскільки це співпадає… Я думаю, що завжди робила влада будь-якого міста - вони розводили рух колон з проведення тих чи інших заходів. Думаю, аналогічним чином вчинять і цього разу”, - сказав він.

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Крім того, Єфремов наголосив, що Партія регіонів не відмовиться від проведення антифашистського маршу.

Як повідомляв УНІАН, на 18 травня у Києві запланована акція опозиції “Вставай, Україно!”