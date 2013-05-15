Опозиція нагадає Януковичу про його послання до ВР, з яким він так і не виступив
Опозиція нагадає Президенту України про його Щорічне послання до Верховної Ради, з яким він так і не виступив.
Зокрема, лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко у коментарі УНІАН зазначив, що депутати від опозиції звертатимуться до Януковича під час засідання. (УНІАН: сьогодні Президент прибуде до ВР на церемонію складення присяги новопризначеним суддями Конституційного суду).
У свою чергу представник фракції “Свобода” Ігор Мірошниченко додав, що депутати спробують звернутися до В.Януковича і нагадати про його послання до ВР.
Також він відзначив, що сьогодні його колеги мали проблеми із тим, щоб потрапити у парламент.
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“Чи буде у нас можливість йому опонувати, ставити йому якісь запитання - якщо буде така можливість, ми обов’язково нею скористаємось”, - сказав він.
У свою чергу депутат від «Батьківщини»” Володимир Яворівський відзначив, що їхня фракція планує не вставати під час привітання Президента, а підвестися лише після того, як “регіонали” сядуть, і скандувати “Юлі - волю”.
Депутати з фракції “Батьківщина” сьогодні прийшли на засідання у футболках із зображенням екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та написом “Юлі - волю”.