Біля Ради до приїзду Януковича посилюють охорону

Як передає кореспондент УНІАН, посилення охорони пояснили тим, що до парламенту прибуде Президент України Віктор Янукович, який візьме участь у церемонії складення присяги новопризначеним суддями Конституційного суду.

Також біля будинку парламенту, навпроти головного входу, припаркувалася велика кількість іномарок.

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Крім того, сьогодні, зокрема, стався інцидент за участю охорони народного депутата України від Партії регіонів Євгена Геллера та охорони парламенту України. Охорона парламенту не хотіла пропускати автомобіль Геллера, мотивуючи це тим, що його немає в списку серед тих, хто може заїжджати на територію парламенту.

Як повідомляє УНІАН, раніше автомобілі не паркувалися біля парламенту, а могли тільки заїхати біля входу з боку Грушевського, щоб забрати народних депутатів.