Тренер збірної Саудівської Аравії вважає команду Блохіна ”слабкою”

Тренер футбольної збірної Саудівської Аравії Маркос ПАКЕТА навісив ярлик "слабкої команди" на збірну України, яка поступилася Іспанії 0:4, і буде черговим суперником його підопічних на Чемпіонаті світу-2006 у Німеччині по групі Н.

Про це повідомляють «Подробности» з посиланням на Germany06.ru.

Прибувши до Гамбурга, де пройде гра, М.ПАКЕТА заявив: "Ми втратили два очка і йдемо врівні з Тунісом (Саудівська Аравія і Туніс на ЧМ 14 червня зіграли внічию 2:2 – УНІАН). Команда, яка втратила три очка, це - Україна. У неї слабка команда, котра має змінити свою гру, якщо хоче забивати голи і виходити з групи. Ми повинні переглянути ситуацію, пов`язану із ставленням до України".

Як повідомляє офіційний сайт АФК, у нинішньому розіграші Саудівська Аравія вперше після 1994 року ставить собі за мету вихід з групи, особливо у світлі невдалого виступу на минулому Мундіалі чотири роки тому.

Гра збірних України і Саудівської Аравії відбудеться в понеділок, 19 червня.