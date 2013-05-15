Ківалов: Нацрада з телерадіомовлення не може відповідати за помилки Ради

15:20, 15 травня 2013
Політика
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Голова Комітету Верховної Ради з питань верховенства права і правосуддя Сергій Ківалов вважає, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не може відповідати за помилки парламенту.

Сергій Ківалов висловив свою думку

Про це йдеться у коментарі Ківалова, переданому агентству УНІАН його прес-службою, щодо того, що сьогодні парламент заслухав звіт Нацради і не затвердив його.

«Давайте не забувати, що цей орган функціонує в рамках законодавства, яке для нього встановили саме у цих стінах, у Верховній Раді», - заявив Ківалов, додавши, що вважає «верхом цинізму» звинувачувати Нацраду, наприклад, у тому, що на телеекранах вдень йде завуальована реклама спиртних напоїв.

«Це саме депутати, а не члени Нацради, заборонили рекламу спиртних напоїв, але водночас дозволили рекламу торгових марок. Юридично тут усе бездоганно. Лукавство в тому, що опозиційні депутати, які дорікають голові Нацради Володимиру Манжосову в трансляції згаданої реклами, чудово знають, що Нацрада в даній ситуації не має ані повноважень, ані механізмів для того, щоб прибрати таку рекламу з екранів», - заявив Ківалов.

На його думку, «ситуація для опозиції типова: все звести до політично мотивованого рішення», і що якби були у Нацраді представники опозиції, то цей самий звіт був би підтриманий.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, парламент не зміг ухвалити жодного рішення за результатами заслуховування звіту Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за 2012 рік, з яким виступив голова Нацради Володимир Манжосов.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова і інформації пропонував парламенту не схвалювати звіт.

Голова комітету Микола Томенко зазначив, що депутати повинні “у такий спосіб вимагати від Президента, уряду і Верховної Ради вплинути на ситуацію і зупинити деукраїнізацію інформаційного простору”.

Дане рішення комітету парламент не підтримав. «За» проголосували лише 148 із 395 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.

Також ВР не підтримала рішення взяти до уваги звіт Нацради. За дану пропозицію проголосували лише 180 народних депутатів із 393, зареєстрованих у сесійному залі.

Народні депутати не виключили, що парламент може найближчим часом ще раз заслухати звіт Нацради, але жодного рішення про повторне заслуховування звіту сьогодні не ухвалювали.

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