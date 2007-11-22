Політики визначилися, кого завтра посадять у президію Верховної Ради

11:53, 22 листопада 2007
Політика
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Інформація від Богатирьової

Раїса БОГАТИРЬОВА
До тимчасової президії Верховної Ради України увійдуть Раїса БОГАТИРЬОВА (Партія регіонів), Олександр ТУРЧИНОВ (БЮТ), Роман ЗВАРИЧ (НУ-НС), Адам МАРТИНЮК (КПУ), Ігор ШАРОВ (Блок Литвина).

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила голова Підготовчої групи по організації першого засідання ВР Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, відповідний проект постанови підготовлено у Підготовчій групі і він буде розглянутий на першому засіданні парламенту. 

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