Політики визначилися, кого завтра посадять у президію Верховної Ради

До тимчасової президії Верховної Ради України увійдуть Раїса БОГАТИРЬОВА (Партія регіонів), Олександр ТУРЧИНОВ (БЮТ), Роман ЗВАРИЧ (НУ-НС), Адам МАРТИНЮК (КПУ), Ігор ШАРОВ (Блок Литвина).

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила голова Підготовчої групи по організації першого засідання ВР Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, відповідний проект постанови підготовлено у Підготовчій групі і він буде розглянутий на першому засіданні парламенту.