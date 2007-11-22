Політики визначилися, кого завтра посадять у президію Верховної Ради
11:53, 22 листопада 2007Політика
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Інформація від Богатирьової
|Раїса БОГАТИРЬОВА
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила голова Підготовчої групи по організації першого засідання ВР Р.БОГАТИРЬОВА.
За її словами, відповідний проект постанови підготовлено у Підготовчій групі і він буде розглянутий на першому засіданні парламенту.
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