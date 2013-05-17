Влада Миколаєва заборонила опозиції проводити марш на центральній площі

У Миколаєві міська влада в останній момент заборонила проведення Маршу опозиції на центральній площі ім. Леніна.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар обласної організації політичної партії «Фронт змін» Ярослав Індіков.

«Ми заздалегідь віднесли заявку на проведення мирної акції, - сказав Індіков. - Нам відразу ж почали дзвонити з канцелярії міськвиконкому, уточнювати, що і як. Буквально за один день до проведення акції, 16 травня, оголосили, що 17 травня на площі Леніна відбудеться дитяче свято».

Він зазначив, що сьогодні, 17 травня, звичайний навчальний день, канікули ще не почалися, але «масове дитяче свято оголошено в спішному порядку». «Все це свідчить про те, що зроблено було спеціально, щоб перешкодити проведенню нашої акції. Нам неначе кинули виклик: «Ви, що, проти дітей?», - сказав Індіков.

«Правда, - додав він, - до честі міської влади треба визнати, що поводяться вони досить цивілізовано й уникають явних зіткнень: могли б взагалі сказати про дитяче свято сьогодні вранці. Але тоді б це викликало зіткнення незадоволеності».

17 травня в рамках всеукраїнської акції «Вставай, Україно» Об'єднана опозиція «Батьківщина» в Миколаївській області за ініціативою її лідера Вадима Мерікова проведе масштабний автопробіг, який, почавшись у Миколаєві, пройде через всю область і завершиться 18 травня в Києві.

Спочатку старт автоколони, до якої ввійде щонайменше 40 машин, передбачався з площі ім. Леніна. Після того, як було оголошено, що в цей же час там почнеться дитяче свято, місце початку акції перенесли до пам'ятника Комунарів у пареку біля заводу ім. 61 комунара. Початок о 10.30.

Автомобілі під прапорами опозиції вирушать за маршрутом: Миколаїв – Нова Одеса – Вознесенськ – Южноукраїнськ – Первомайськ - Київ, автоколона активістів «Батьківщини» і депутатів, які представляють опозицію в місцевих радах, зробить зупинки в чотирьох райцентрах області. Дорогою до колони приєднуватимуться інші автомобілі.

В Києві учасники автопробігу візьмуть участь у завершальних заходах акції «Вставай, Україно!».