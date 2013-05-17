У ВР міністрам у спину кричали «Банда»

Члени Кабміну покинули засідання ВР після закінчення Години запитань до уряду.

Члени Кабінету міністрів покинули засідання Верховної Ради після закінчення Години запитань до уряду. Як передає кореспондент УНІАН, представники більшості оплесками провели уряд, а деякі представники опозиції, зокрема із фракції «Свобода», свистіли і дехто кричав “Банда”. Голова Верховної Ради Володимир Рибак також покинув президію парламенту, аби провести членів уряду. Наразі засідання парламенту продовжує вести перший заступник голови ВР Ігор Калетнік.

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