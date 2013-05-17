Ударівець вимагає допитати Азарова у справі про видалення нардепів із Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це Каплін сказав у парламенті під час Години запитань до уряду.

“Я хочу звернутися, зокрема, до міністра внутрішніх справ, щоб він знав, якщо не знає, що порушено справу до заяви Лукаш, також за заявою Капліна, Віталія Кличка з приводу неправомірних дій Миколи Яновича Азарова на засіданні Кабінету міністрів, коли він фактично випер народного депутата України із зали”, - сказав Каплін.

Він висловив переконання, що Азаров має стати свідком у цій справі.

“Бо він там не фігурує чомусь у цій справі”, - сказав Каплін.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня на засіданні Кабміну Капліна, який прийшов донести позицію партії «УДАР» з приводу «снігового колапсу в Україні», за вказівкою Азарова охоронці видалили із зали засідання.

Каплін та лідер «УДАРу» Кличко звернулися до прокуратури з вимогою притягнути прем’єра до відповідальності за перешкоджання діяльності народного депутата.

За інформацією «УДАРу», прокуратура Києва відмовила у порушенні справи, тому що не виявила порушень вимог чинного законодавства з боку Азарова.

Разом з тим, міністр Кабінету міністрів Олена Лукаш звернулася до правоохоронних органів з письмовим зверненням щодо підозри у самоуправстві з боку Капліна.

Наприкінці квітня Капліна викликали на допит до Печерського райуправління ГУ МВС України у м. Києві у справі щодо самоуправства депутата на засіданні уряду.

7 травня Каплін та Кличко звернулися до міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з вимогою відкрити кримінальне провадження проти Азарова через інцидент із силовим видаленням Капліна із засідання Кабінету міністрів 27 березня.

Каплін вимагає відкрити кримінальне провадження проти Азарова і викликати прем’єра на допит як підозрюваного у скоєнні злочину, а як свідків – себе і двох народних депутатів від ВО «Свобода».

8 травня в «УДАРі» повідомили, що Печерський райвідділ внутрішніх справ Києва відкрив кримінальне провадження за фактом подій, що відбулися 27 березня під час засідання уряду.