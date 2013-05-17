Азаров: Депутатська недоторканність потрібна передусім народу

Про це прем'єр-міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на питання користувача Сергія Довгича про ставлення до норми про недоторканність народних депутатів.

Як пояснив Азаров, «імунітет дає можливість членам парламенту проводити розслідування, виступати з критичними зауваженнями на адресу чинної влади. Таким чином, великою мірою, імунітет членів парламенту потрібен не самим депутатам, а передусім, народу, який вони представляють у парламенті».

Постановку ж питання про повне скасування недоторканності депутатів прем'єр-міністр назвав популістською.

«Це абсолютно хибна думка. Ще раз підкреслюю, що нам потрібен реальний інструмент представлення інтересів народу і контролю народних обранців за роботою виконавчої влади», - сказав Азаров.

У той же час, український прем'єр визнав, що члени парламенту часто зловживають даним привілеєм, тому питання про недоторканність народних депутатів слід «дуже серйозно зважити».

Раніше УНІАН повідомляв, що ВР не підтримала рішення про розгляд 20 червня змін до Конституції про недоторканність депутатів.

За проект постанови «Про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності» проголосували тільки 190 народних депутатів (при необхідних 226) із 401, зареєстрованого у сесійній залі.