ВР забракло голосів, щоб зайнятися недоторканністю - законопроект відхилений

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 190 народних депутатів (при необхідних 226) із 401 зареєстрованого у сесійній залі.

Зокрема, за дане рішення голосували 150 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 30 із КПУ, 8 — позафракційних і по одному із фракцій “Батьківщина”, “УДАР” і “Свобода”.

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Даним проектом постанови передбачалося розглянути законопроект 20 червня 2013 року в сесійній залі. Цим законопроектом передбачалося позбавлення недоторканності тільки народних депутатів і не позбавлялись недоторканності Президент України та судді.

Опозиція виступала проти такого рішення.

В проекті постанови зазначається, що з метою забезпечення реалізації вимог статті 159 Конституції України та завершення конституційної процедури розгляду проекту Закону про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності (реєстр. № 0977), у зв’язку з висновком Конституційного Суду України від 10 липня 2012 року у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності цього законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України, відповідно до статті 150 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України необхідно встановити строки розгляду законопроекту.

Проектом постанови передбачалося, що подання пропозицій та поправок до законопроекту має бути до 31 травня 2013 року; опрацювання комітетами Верховної Ради України з питань правової політики, з питань бюджету, з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України, з питань європейської інтеграції пропозиції та поправок до законопроекту у період до 14 червня 2013 року.

Розгляд законопроекту на пленарному засіданні ВР передбачався 20 червня 2013 року.

Відтак, зазначений проект постанови вважається відхиленим.