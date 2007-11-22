Ющенко нагородив Левка Лук`яненка орденом
Текст указу - на офіційному сайті глави держави
|Левко Лук`яненко
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом № 1334/2007 “за активність і наполегливість у донесенні до світової спільноти правди про голодомори в Україні у XX столітті, багаторічну плідну громадсько-політичну діяльність» нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Левка ЛУК`ЯНЕНКА – громадського і політичного діяча, Героя України.
Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
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