У Києві колону опозиції переслідує БТР з кроликом і морквиною (фото)

По ходу колони прихильників опозиції на вулиці Михайлівській їде бронетранспортер, на боці якого намальована морква, а зверху сидить людина, переодягнена у кролика.

Як передає кореспондент УНІАН, на транспортному засобі немає жодних номерних знаків.

Також на бронетранспортері кілька прапорів типу піратських з намальованими навхрест морквами та зображенням, в якого на щоках квіточки, а попереду видно два великих передніх зуба.

Один з тих, хто сидить на бронетранспортері, розбризкує в людей з дитячого автомата-бризгалки воду.

Представники опозиції попросили міліціонерів відігнати бронетранспортер.

На даний час він їде в бік Михайлівської церкви.

Колона прихильників опозиції у даний час знаходиться посеред вулиці Михайлівська.