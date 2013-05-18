У Києві колону опозиції переслідує БТР з кроликом і морквиною (фото)
На Михайлівській активістів опозиції супроводжує бронетранспортер, на якому намальована морква і сидить переодягнена у кролика людина.
По ходу колони прихильників опозиції на вулиці Михайлівській їде бронетранспортер, на боці якого намальована морква, а зверху сидить людина, переодягнена у кролика.
Як передає кореспондент УНІАН, на транспортному засобі немає жодних номерних знаків.
Також на бронетранспортері кілька прапорів типу піратських з намальованими навхрест морквами та зображенням, в якого на щоках квіточки, а попереду видно два великих передніх зуба.
Один з тих, хто сидить на бронетранспортері, розбризкує в людей з дитячого автомата-бризгалки воду.
Представники опозиції попросили міліціонерів відігнати бронетранспортер.
На даний час він їде в бік Михайлівської церкви.
Колона прихильників опозиції у даний час знаходиться посеред вулиці Михайлівська.