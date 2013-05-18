Мітинг «антифашистів» завершився, учасники акції розійшлися
15:54, 18 травня 2013Політика
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Концерт, який був останнім заходом організованого Партією регіонів антифашистського маршу у Києві, завершився.
Площу вже почали прибирати / Кадр : 5 канал
Як передає кореспондент УНІАН, наразі ті учасники заходу, які дочекалися завершення концерту, розходяться з Європейської площі по вулиці Хрещатик - у сторону Майдану Незалежності та вгору по вулицям Грушевського та Трьохсвятительській.
На площі вже розпочали роботу співробітники комунальних служб, адже після заходу тут залишилася велика кількість сміття.
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